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1 час назад

“Главное, чтобы не было лишних” - Ксения Бородина рассказала про встречу ее дочери с отцом

Клео.Ру

Известная телеведущая и актриса Ксения Бородина недавно ответила на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Один из вопросов был о том, как она относится к тому, что ее маленькая дочь Теона проводит время с ее отцом Курбаном и его новой подругой Валерией.

Бородина рассказала про встречу ее дочери с отцом
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Бородина часто отвечает на вопросы своих подписчиков. И в этой раз она прокомментировала недавнюю поездку Тионы к своему отцу.

Ксения объяснила своим фанатам, что самое важное для нее — это счастье ее и ее детей, их безопасность и моральное состояние. Она также подчеркнула, что ей безразлично, с кем ее бывший муж живет. Главное, что ребенок счастлив, когда проводит время с отцом.

Но также Ксения отметила, что ее единственное требование — это отсутствие лишних людей, когда Курбан с ее дочерью. А все остальное — это дело их отца.

Напомним, что Ксения и Курбан развелись в 2021 году. В браке у них родилась дочь Теона.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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