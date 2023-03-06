Бородина рассказала про встречу ее дочери с отцом

Известная телеведущая и актриса Ксения Бородина недавно ответила на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Один из вопросов был о том, как она относится к тому, что ее маленькая дочь Теона проводит время с ее отцом Курбаном и его новой подругой Валерией.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Бородина часто отвечает на вопросы своих подписчиков. И в этой раз она прокомментировала недавнюю поездку Тионы к своему отцу.

Ксения объяснила своим фанатам, что самое важное для нее — это счастье ее и ее детей, их безопасность и моральное состояние. Она также подчеркнула, что ей безразлично, с кем ее бывший муж живет. Главное, что ребенок счастлив, когда проводит время с отцом.

Но также Ксения отметила, что ее единственное требование — это отсутствие лишних людей, когда Курбан с ее дочерью. А все остальное — это дело их отца.