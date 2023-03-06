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34 минуты назад

Пугачева получила долгожданную барокамеру

Алиса Селезнёва

Певица Алла Пугачева получила купленную прошлым летом барокамеру. Об этом рассказал «Абзацу» бизнесмен Евгений Никольский, у которого артистка совершила покупку.

Пугачева получила долгожданную барокамеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году стало известно, что Пугачева, проживающая сейчас в Израиле, купила гипербарическую барокамеру. Прибор стоит около 3 млн рублей и должен был быть установлен у певицы дома. Однако доставка барокамеры задержалась.

СМИ писали, что доставку осложнило то, что изначально менеджер певицы не отвечал на звонки, а затем сама Пугачева на время уехала в Латвию.

«Ситуация решена. Невыполненных обязательств перед Аллой Борисовной как клиентом у нас нет. Срок доставки незначительно был увеличен и занял чуть больше двух месяцев», - заявил бизнесмен Евгений Никольский.

Напомним, что в подобных камерах у пациента значительно повышается кислородная емкость крови. Медики используют барокамеры при лечении от отравления угарным газом, кессонной болезни, высокой кровопотере, ожогах, обморожениях. Ученые из Университета Тель-Авива считают, что гипербарическая оксигенотерапия увеличивает длину теломер и снижает иммунное старение клеток крови.

Шоу-бизнес,Евгений Никольский,Алла Пугачева,
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