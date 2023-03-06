Пугачева получила долгожданную барокамеру

Певица Алла Пугачева получила купленную прошлым летом барокамеру. Об этом рассказал «Абзацу» бизнесмен Евгений Никольский, у которого артистка совершила покупку.

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В прошлом году стало известно, что Пугачева, проживающая сейчас в Израиле, купила гипербарическую барокамеру. Прибор стоит около 3 млн рублей и должен был быть установлен у певицы дома. Однако доставка барокамеры задержалась.

СМИ писали, что доставку осложнило то, что изначально менеджер певицы не отвечал на звонки, а затем сама Пугачева на время уехала в Латвию.

«Ситуация решена. Невыполненных обязательств перед Аллой Борисовной как клиентом у нас нет. Срок доставки незначительно был увеличен и занял чуть больше двух месяцев», - заявил бизнесмен Евгений Никольский.