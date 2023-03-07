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47 минут назад

Лариса Долина опровергла слухи о романе с Авериным

Газета.Ruиещё 4

Певица Лариса Долина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на слухи о том, что состоит в отношениях с Максимом Авериным.

Знаменитости пересеклись в Кирове после концертов и провели вечер за ужином. Долина опубликовала видеоролик, на котором позирует в объятиях звезды «Глухаря».

«Какие отношения у нас с Максом Авериным? Не спешите делать выводы из этого видео, мои уважаемые подписчики. Мы с Максом просто друзья на протяжении лет восьми-десяти», — написала артистка в личном блоге.

При этом она призналась, что обожает Аверина и испытывает «фейерверк эмоций» от общения с актером.

Шоу-бизнес,Видео,Лариса Долина,Максим Аверин,
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