Тимур Батрутдинов станет ведущим третьей игры сезона Высшей лиги КВН

Телеведущий и юморист Тимур Батрутдинов выступит в качестве ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Global Look Press Global Look Press

«Третья игра сезона 18 марта в 21:35 на Первом канале. Ведущий Тимур Батрутдинов», — рассказали на канале.