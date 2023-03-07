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42 минуты назад

Тимур Батрутдинов станет ведущим третьей игры сезона Высшей лиги КВН

Газета.Ruиещё 3

Телеведущий и юморист Тимур Батрутдинов выступит в качестве ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

Тимур Батрутдинов станет ведущим третьей игры сезона Высшей лиги КВН
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Третья игра сезона 18 марта в 21:35 на Первом канале. Ведущий Тимур Батрутдинов», — рассказали на канале.

Оценивать выступления участников будут Александр Олешко, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева, а также пианист Сергей Жилин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее Тина Канделаки пошутила, что Тимур Батрутдинов настолько добрый, что не сможет отказать в романе всем знаменитостям, которые в нем заинтересованы.

Шоу-бизнес,Тимур Батрутдинов,Алла Михеева,Константин Эрнст,Сергей Жилин,Тина Канделаки,Александр Олешко,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Первый канал,
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