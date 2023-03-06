Дом Лободы в Подмосковье выставили на продажу

Певица Светлана Лобода решила избавиться от недвижимости в России. Оно и не удивительно - в ближайшее время Лобода в страну вернуться не сможет, так как ей запретили въезд сроком на 50 лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробности о продаже особняка выяснила «Комсомольская правда». Оказалось, дом Светланы Лободы продают сразу несколько агентств. Цена варьируется от 630 до 650 миллионов рублей. Также предлагают арендовать особняк за 1 млн рублей в месяц.

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Правда, эксперты не уверены, что Светлане Лободе будет легко получить вырученные от продажи средства. Звёздный адвокат Андрей Алёшин заметил, что легально вывезти подобную сумму из России непросто - не позволит служба финансового мониторинга.

«Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами», - предполагает юрист.

Конечно, в объявлении на сайтах агентств недвижимости владелец дома не указан, но угадать его несложно: Светлана Лобода часто выкладывала в соцсети фотографии из дома, интерьеры весьма узнаваемы. Так, журналисты сопоставили фото певицы со снимками и объявления - совпали кухня, ванная комната, гостиная, спальня.

Соцсети, агентства недвижимости

Лободе принадлежит целый комплекс, в который входят особняк, гостевой дом, домики для персонала и охраны. Особняк Лободы состоит из трёх этажей, общая площадь составляет 1400 квадратных метров. Помимо кухни, холла, двух столовых, четырёх спален и нескольких санузлов здесь также предусмотрены бильярдная комната, кабинет, библиотека, собственный тренажёрный зал - и это не всё.

На участке, помимо прочего, имеются гараж на три автомобиля и парковка на 12 машин. Есть летняя кухня, беседка, зона барбекю. По словам агентов, участок скрыт от чужих взглядов. А для безопасности по периметру установили видеонаблюдение.

В Сети появление объявления вызвало бурную реакцию: