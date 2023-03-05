Певица Ольга Серябкина высказалась об участии в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Она призналась, что была очень рада выступить с композицией коллеги Daryanna «Чудо рыбка».
После премьеры шестого выпуска проекта артистка вышла на связь с подписчиками в соцсети и рассказала о своих впечатлениях. Она отметила, что была рада тому, что выступила перед зрителями в зале, а после оценила свое исполнение композиции.
«Была очень рада принять участие. И мне кажется, песня получилась невероятно красивой, вы, кстати, посмотрели выпуск?» — спросила она поклонников.
В проекте также приняла участие певица Ольга Бузова. Она исполнила песню «Ультрафиолет» группы Анджела Лондон. Выступление артистки сильно впечатлило ее коллегу Тимура Родригеса.