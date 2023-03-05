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17 минут назад

Концерт МакSим в Нижнем Новгороде вызвал недовольство зрителей

Ирина Лебедева

Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, выступала в Нижнем Новгороде. После завершения мероприятия певица поблагодарила зрителей на своей страничке в микроблоге за теплый прием.

Концерт МакSим в Нижнем Новгороде вызвал недовольство зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но в ответ звезда получила множество жалоб на организаторов концерта. Публика возмущалась плохим качеством звука, из-за чего в задних рядах певицу почти не было слышно. Также фолловеры предположили, что билетов было продано больше, чем мест в зале, поскольку образовалась толкучка на танцполе.

Позднее представители организаторов прокомментировали ситуацию, - сообщает издание newsnn.ru

По словам сотрудника Milo Concert Hall, где проходило мероприятие, МакSим приезжала со своей технической группой и оборудованием

«Мы выступали в качестве арендной площадки, повлиять на звук никак не могли», - объяснила сотрудница журналистам.

Ранее в Вологде отменили концерт певицы МакSим. Причиной этого стало ухудшение здоровья исполнительницы после предыдущего концерта, проходившего в Череповце.

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