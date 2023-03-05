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28 минут назад

Оперная певица Нетребко осталась без огромных гонораров

Секрет Фирмы

«КП»: гонорары Анны Нетребко уменьшились в 10 раз после отмены концертов по всему миру и в России. Как написало издание, раньше за коммерческие выступления знаменитой певицы в России крупные компании-спонсоры платили €200 000–300 000. Нынешние же её гонорары на Западе оцениваются в €20 000–30 000. 5 марта Нетребко должна была выступить на Тайване, но выступление отменили из-за «озабоченности со стороны общественного мнения».

Оперная певица Нетребко осталась без огромных гонораров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Нетребко есть австрийское гражданство, в Венской государственной опере она продолжает работать, правда с заглавной партией у неё сейчас осталась только одна постановка.

Метрополитен-опера в США отказалась от услуг Нетребко, а купленную в ипотеку квартиру в Нью-Йорке певице пришлось продать. На продажу летом 2022 года она выставила и свою венскую квартиру. Тогда жильё оценили в €3,9 млн.

При этом отмечается, что несмотря на то, что концертов у дивы стало меньше, работы у неё хватает. В ближайшем будущем Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым выступят в Гонконге. Запланированы выступления в Токио, Милане и Вероне.

Отменен концерт оперной певицы Анны Нетребко на Тайване

Весной 2022 года спектакли Анны Нетребко начали отменяться в ведущих театрах мира. Позднее она заявила, что считает неправильным «заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою родину». Тем не менее, певица высказалась против российской специальной военной операции и осталась жить за границей.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
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