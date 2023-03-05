Проклова рассказала о проблемах со здоровьем

«У меня до сих пор там пластина стоит, правда та, которая рассасывается. Поэтому не надо будет ее вынимать. Я на всякий случай хожу с палочкой. У меня на ноге такой сапог одет, снимаю его только тогда, когда снимаюсь», - призналась она.