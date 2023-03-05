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1 час назад

Проклова рассказала о проблемах со здоровьем

Ирина Лебедева

Елена Проклова в начале года на одном из спектаклей получила травму, остаточные явления от которой не прошли и по сей день. Накануне на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион». В числе гостей передачи была и Елена Проклова.

Проклова рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что несколько месяцев назад сломала лодыжку. У актрисы оказался сложный перелом, осколочный и со смещением, - информирует портал vokrug.tv.

Как рассказала сама Елена Игоревна, травма сильно осложнила ее жизнь.

«У меня до сих пор там пластина стоит, правда та, которая рассасывается. Поэтому не надо будет ее вынимать. Я на всякий случай хожу с палочкой. У меня на ноге такой сапог одет, снимаю его только тогда, когда снимаюсь», - призналась она.

Актриса Елена Проклова прокомментировала отмену спектакля уехавшей из России Чулпан Хаматовой. Прокловой заявила, что не жалеет Хаматову, поскольку та сама виновата в сложившейся ситуации. При этом она также добавила, что считает Хаматову талантливой актрисой, и ее карьера обязательно продолжится.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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