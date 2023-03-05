Продюсер сообщил, что есть покупатель на замок Пугачевой

После того, как Алла Пугачева забрала детей и уехала к супругу в Израиль, на нее обрушился шквал критики. А также в ряде СМИ и социальных сетях время от времени появляются негативные новости, в большинстве своем оказывающиеся фейком.
Продюсер Сергей Дворцов, который хорошо осведомлен о жизни звездного семейства и давно работает в шоу-бизнесе рассказал журналистам «Комсомольской Правды» о том, как обстоят дела на самом деле.
«Не верьте новостям про Пугачеву, особенно негативу, которые распространяют анонимные источники. Я знаком и с Аллой Борисовной, и с ее директором Еленой Чупраковой. И про ограбление дома в Израиле мне сразу было понятно, что это фейк. Я уточнил у Чупраковой - никакого ограбления не было. У Пугачевой все хорошо, пока муж работает, она занимается детьми. Еще часто разгоняют слухи о лишении Пугачевой гражданства - то израильского, то российского. Но паспорта РФ артистку никто не лишал, она может приехать в Россию в любое время. Она не болеет, не страдает - поверьте, у нее все в порядке», - объяснил Сергей.
Более того, есть вероятность, что сдвинулся с мест процесс продажи особняка в деревне Грязь.
«Несколько месяцев назад сделка на 1 млрд рублей сорвалась. Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен, имя не буду называть. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку - Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 млрд рублей», сообщил Дворцов.
Илья Резник. 2 апреля в «Крокус сити Холле» представит «Юбилейный вернисаж», приуроченный к своему 85-летию. В свое время он написал множество хитов для Аллы Пугачевой. На этот раз Аллы Борисовны на торжестве не будет. Песни отдадут другим исполнителям. Резник доверил петь хит «Звездное лето» Жасмин, «Старинные часы» - Анастасии Спиридоновой, а «Ты и я, мы оба правы» - Мариам Мерабовой.