Продюсер сообщил, что есть покупатель на замок Пугачевой

«Не верьте новостям про Пугачеву, особенно негативу, которые распространяют анонимные источники. Я знаком и с Аллой Борисовной, и с ее директором Еленой Чупраковой. И про ограбление дома в Израиле мне сразу было понятно, что это фейк. Я уточнил у Чупраковой - никакого ограбления не было. У Пугачевой все хорошо, пока муж работает, она занимается детьми. Еще часто разгоняют слухи о лишении Пугачевой гражданства - то израильского, то российского. Но паспорта РФ артистку никто не лишал, она может приехать в Россию в любое время. Она не болеет, не страдает - поверьте, у нее все в порядке», - объяснил Сергей.