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15 минут назад

Киркоров рассказал о самочувствии после перенесенных пластических операций

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров заявил, что после работы с пластическим хирургом стал лучше чувствовать себя на сцене. Слова артиста передает «СтарХит».

Киркоров рассказал о самочувствии после перенесенных пластических операций
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Наверно, пришло время внести коррекцию в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням», — сказал Киркоров. — И вот, трехмесячный труд дал такой результат, который дает мне возможность летать по сцене».

По словам певца, внешние изменения также поспособствовали его внутренней трансформации — например, дали силы готовиться к концертам и продолжать юбилейный тур.

Помимо этого, Киркоров спровоцировал слухи о новом романе, — он заявил, что прошлой осенью встретил музу, однако не стал раскрывать ее личность.

«Я не хочу распространяться, потому что счастье любит тишину. Особенно в наше неспокойное время,» — заметил он.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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