Киркоров рассказал о самочувствии после перенесенных пластических операций

«Наверно, пришло время внести коррекцию в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням», — сказал Киркоров. — И вот, трехмесячный труд дал такой результат, который дает мне возможность летать по сцене».