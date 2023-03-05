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46 минут назад

Лорак в новом имидже представила новую песню

Ирина Лебедева

Ани Лорак выпустила новый клип на песню «Рядом, но не вместе». Стихи к синглу написал Михаил Гуцериев, музыку – Дарья Кузнецова (это вторая работа ее музыкального проекта - музыкального сериала «Вселенная GM»).

Лорак в новом имидже представила новую песню
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это песня о любви, о людях, которые на публике играют роль любящей пары, а при отсутствии зрителей не сдерживают негативных чувств друг к другу.

Поклонники обратили внимание на то, что звезда изменила имидж – теперь она носит более строгие платья и формы певицы стали более пышными. Звезда более не выглядит хрупкой, беззащитной и находящейся на грани эмоционального срыва, - информирует rg.ru.

Партнером Ани Лорак выступил актер МХТ имени Чехова Марк Богатырев.

Ранее известная журналистка Алена Жигалова поделилась своим мнением о том, что президент Украины Владимир Зеленский внес некоторых звезд в личный санкционный список. Известно, что в него вошли Ани Лорак, Анна Седокова, Регина Тодоренко и Таисия Повалий.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Таисия Повалий,Регина Тодоренко,Владимир Зеленский,Марк Богатырев,Дарья Кузнецова,Михаил Гуцериев,Анна Седокова,
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