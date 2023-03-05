Лорак в новом имидже представила новую песню

Ани Лорак выпустила новый клип на песню «Рядом, но не вместе». Стихи к синглу написал Михаил Гуцериев, музыку – Дарья Кузнецова (это вторая работа ее музыкального проекта - музыкального сериала «Вселенная GM»).

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Это песня о любви, о людях, которые на публике играют роль любящей пары, а при отсутствии зрителей не сдерживают негативных чувств друг к другу.

Поклонники обратили внимание на то, что звезда изменила имидж – теперь она носит более строгие платья и формы певицы стали более пышными. Звезда более не выглядит хрупкой, беззащитной и находящейся на грани эмоционального срыва, - информирует rg.ru.