Солнцев назвал Соседова «закомплексованным и никому не нужным»

Сергея Соседова называли «главным критиком Пугачевой». Но не все помнят, что раньше Сергей Васильевич был поклонником Аллы Борисовны и восхищался ее творчеством. Потом ситуация резко изменилась, и музыкальный критик стал Примадонну критиковать.

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Как сообщает Экспресс Газета, Пугачева одном из интервью со смехом вспоминала:

«Сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня!»

Блогер Рустам Солнцев уверен, что Соседов просто понял, что негативные комментарии вызывают у публики больший интерес нежели положительные. Соответственно возрастает и популярность комментатора. Слова блогера приводит портал Blitz+.

«К нему часто стали обращаться журналисты, чтобы послушать мнение. Соседов решил, что он единица во времени. По сути, так и остался закомплексованным и никому не нужным», — заявил Солнцев.

Сейчас 54-летний Соседов – один из популярных телеведущих. Он привлекает внимание зрителей острыми и резкими выступлениями на музыкальных проектах. Также он часто нелицеприятно отзывается о звездах отечественного щоу-бизнеса.

Кинокритик Сергей Соседов осудил польскую актрису Барбару Брыльску после ее заявлений о России.