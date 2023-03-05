В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Солнцев назвал Соседова «закомплексованным и никому не нужным»

Ирина Лебедева

Сергея Соседова называли «главным критиком Пугачевой». Но не все помнят, что раньше Сергей Васильевич был поклонником Аллы Борисовны и восхищался ее творчеством. Потом ситуация резко изменилась, и музыкальный критик стал Примадонну критиковать.

Солнцев назвал Соседова «закомплексованным и никому не нужным»
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Экспресс Газета, Пугачева одном из интервью со смехом вспоминала:

«Сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня!»

Блогер Рустам Солнцев уверен, что Соседов просто понял, что негативные комментарии вызывают у публики больший интерес нежели положительные. Соответственно возрастает и популярность комментатора. Слова блогера приводит портал Blitz+.

«К нему часто стали обращаться журналисты, чтобы послушать мнение. Соседов решил, что он единица во времени. По сути, так и остался закомплексованным и никому не нужным», — заявил Солнцев.

Сейчас 54-летний Соседов – один из популярных телеведущих. Он привлекает внимание зрителей острыми и резкими выступлениями на музыкальных проектах. Также он часто нелицеприятно отзывается о звездах отечественного щоу-бизнеса.

Кинокритик Сергей Соседов осудил польскую актрису Барбару Брыльску после ее заявлений о России.

По мнению критика, Брыльска должна извиниться и «встать на колени» перед жителями всех российских городов, в которых она бывала.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Барбара Брыльска,Рустам Солнцев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий