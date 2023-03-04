Обнародованы гонорары Нетребко за коммерческие выступления

Анна Нетребко имеет австрийское гражданство и квартиру в центре Вены, где она живет с мужем и сыном. Певица занята сейчас всего в одном спектакле Венской государственной оперы.

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Год назад вообще шла речь о расторжении с ней контракта. Но затем гендиректор венского театра все же решил, что неправильно лишать австрийскую гражданку возможности выступать в австрийском театре.

Но Метрополитен-опера в Нью-Йорке отказалась от ее услуг. Руководство учреждения разорвало контракт с Анной. После этого певице пришлось избавиться от квартиры на Матхеттене, которая была куплена в ипотеку на 30 лет. Несколько европейских театров также больше не приглашают оперную диву, - пишет «Комсомольская Правда».

«Баварская опера расторгла со мной июльский контракт из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым», - рассказывала Анна.

Анна с мужем вынуждены осваивать другие площадки с коммерческими выступлениями. Они поют в Гонконге, в афише указаны также Токио, Милан, фестиваль в Висбадене, Верона. Но это и другой уровень организации – концерты нередко отменяются, и оплаты.

Если в России Нетребко спонсоры мероприятий платили по 200 – 300 тысяч евро за концерт, то сейчас ее гонорары снизились в десять раз – до 20 – 30 тысяч евро.