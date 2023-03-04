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1 час назад

Музыкантов из группы Салтыкова не пустили в самолет

Ирина Лебедева

При посадке певца Виктора Салтыкова и его коллектива в самолет в аэропорту произошел скандал. Салтыков направлялся на концерт в Архангельск. Однако в пункт назначения группа отправилась не в полном составе.

Музыкантов из группы Салтыкова не пустили в самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информирует «Московский Комсомолец», барабанщика и звукорежиссера не допустили в самолет. Изначально, по словам директора группы, это произошло по причине двух сломанных кресел в салоне. Но позднее перевозчики эту информацию не подтвердили.

Ранее в СМИ проходила информация о мужчине ростом 2,16 м, которого сняли с рейса, потому что он не помещался в сидении.

Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,
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