Боярский пожаловался на последствия коронавируса

Михаил Боярский переболел коронавирусом еще два года назад. Предположительно, у него была легкая форма болезни, – актер пробыл в больнице всего неделю.

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И тем не менее Боярский долго не появлялся на светских мероприятиях. Лишь накануне он посетил концерт, посвященный памяти композитора Виктора Резникова, где в кулуарах пообщался с журналистами «Московского Комсомольца».

«Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет», - констатировал актер.

Как отметил Михаил Сергеевич, в последнее время от отклоняет все предложения по работе. Ему сейчас интереснее быть со своей семьей. У Боярского четверо внуков.

«Они непосредственные и очаровательные. Смотреть на них одно удовольствие», - признался звездный дедушка.