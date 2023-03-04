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1 час назад

Боярский пожаловался на последствия коронавируса

Ирина Лебедева

Михаил Боярский переболел коронавирусом еще два года назад. Предположительно, у него была легкая форма болезни, – актер пробыл в больнице всего неделю.

Боярский пожаловался на последствия коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И тем не менее Боярский долго не появлялся на светских мероприятиях. Лишь накануне он посетил концерт, посвященный памяти композитора Виктора Резникова, где в кулуарах пообщался с журналистами «Московского Комсомольца».

«Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет», - констатировал актер.

Как отметил Михаил Сергеевич, в последнее время от отклоняет все предложения по работе. Ему сейчас интереснее быть со своей семьей. У Боярского четверо внуков.

«Они непосредственные и очаровательные. Смотреть на них одно удовольствие», - признался звездный дедушка.

Михаил Боярский, советский и российский актер и музыкант, народный артист РСФСР отметил, что не собирается осуждать коллег, покинувших страну. По словам артиста, он «вообще не обращает на это никакого внимания», так как это «не его ипостась».

Шоу-бизнес,Виктор Резников,Михаил Боярский,
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