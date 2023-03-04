Лева из "Би-2" похвалил Семена Слепакова после его концерта в Испании

Фронтмен группы «Би-2» Лева посетил концерт юмориста Сергея Слепакова в Испании и назвал его талантливым комиком. Впечатлениями от мероприятия певец поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24 января Семен Слепаков опубликовал видео с песней, после которой юморист подвергся активной критике со стороны многих российских знаменитостей и политиков. Она имитирует колыбельную, которую мать поет своему трехлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев, один из которых погиб во время участия в специальной военной операции на Украине.