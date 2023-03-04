Ольга Рапунцель обвинила супруга в рукоприкладстве

«Развод из-за того, что ты гулял и изменял мне. Ты душил меня при детях, соседка выскочила, и забрала нас с дочками к себе. Меня всю трясло, я маму вызвала тогда. А ты сказал ей, что я ударилась», - написала Ольга в микроблоге.