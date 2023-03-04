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24 минуты назад

Ольга Рапунцель обвинила супруга в рукоприкладстве

Ирина Лебедева

Звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель (Дмитренко) и Дмитрий Дмитренко разводятся. Ольга обвинила супруга в изменах и домашнем насилии. Об этом пишет 5 Канал.

Ольга Рапунцель обвинила супруга в рукоприкладстве
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Развод из-за того, что ты гулял и изменял мне. Ты душил меня при детях, соседка выскочила, и забрала нас с дочками к себе. Меня всю трясло, я маму вызвала тогда. А ты сказал ей, что я ударилась», - написала Ольга в микроблоге.

Рапунцель ушла из дома, где они с мужем жили, и забрала детей. Инициатором развода стал Дмитрий, заявивший, что устал от скандалов, которые устраивала его супруга.

Ольга и Дмитрий поженились шесть лет назад, они оба - участники «Дома-2». В браке родились две дочери. Ранее Ольга уже жаловалась, что Дмитрий поднимал на нее руку.

Своим поклонникам молодой человек рассказал, что на этот раз их история любви с Ольгой Рапунцель закончилась окончательно.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дмитренко,Ольга Рапунцель,
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