Ольга Рапунцель обвинила супруга в рукоприкладстве

Звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель (Дмитренко) и Дмитрий Дмитренко разводятся. Ольга обвинила супруга в изменах и домашнем насилии. Об этом пишет 5 Канал.
«Развод из-за того, что ты гулял и изменял мне. Ты душил меня при детях, соседка выскочила, и забрала нас с дочками к себе. Меня всю трясло, я маму вызвала тогда. А ты сказал ей, что я ударилась», - написала Ольга в микроблоге.
Рапунцель ушла из дома, где они с мужем жили, и забрала детей. Инициатором развода стал Дмитрий, заявивший, что устал от скандалов, которые устраивала его супруга.
Ольга и Дмитрий поженились шесть лет назад, они оба - участники «Дома-2». В браке родились две дочери. Ранее Ольга уже жаловалась, что Дмитрий поднимал на нее руку.
Своим поклонникам молодой человек рассказал, что на этот раз их история любви с Ольгой Рапунцель закончилась окончательно.