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26 минут назад

Названа причина отсрочки боя Бузовой и Загитовой

Ирина Лебедева

Любительские бои между медийными персонами всегда собирают большую зрительскую аудиторию. Высокого рейтинга ожидали и от боя Ольги Бузовой и Алины Загитовой, организовывал который промоутер Владимир Хрюнов.

Названа причина отсрочки боя Бузовой и Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок был запланирован на 9 марта, однако его перенесли на неопределенное время. Как сказал организатор, федеральные телеканалы отстаивают свое намерение представить это шоу зрителям, - пишет «Комсомольская Правда».

«Работа над поединком все еще идет. 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа», — объяснил Хрюнов.

Женские бои уже не новость. Ранее Дана Борисова дебютировала в поп-ММА и одержала победу над Екатериной Диденко.

Шоу-бизнес,Владимир Хрюнов,Дана Борисова,
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