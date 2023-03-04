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1 час назад

Джиган пытается помириться с Самойловой

Ирина Лебедева

Оксана Самойлова взяла детей и улетела отдыхать в Сочи. Бизнесвумен активно заполняет страничку в социальной сети видеороликами с детьми и подругами.

Джиган пытается помириться с Самойловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вернувшийся из специализированной клиники Джиган показательно страдает на публику, публикуя в микроблоге фотоотчеты из синагоги, куда он теперь ездит молиться, а также демонстрирует интерес к литературе. Так, он попросил ссылку на аудиокнигу «Атлант расправил плечи» у поклонников.

Т

акже музыкант выкладывает фотографии с детьми и женой. На каждой публикации он отмечает Самойлову. Однако Оксана отписалась от мужа в социальных сетях, - информирует teleprogramma.pro.

Поклонники пары переживают из-за происходящего и отмечают, что поведение Джигана изменилось в лучшую сторону. Многие, однако, считают эту ссору пиар-ходом.

Пока каких-либо комментариев супруги не дают.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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