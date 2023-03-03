Эмигрировавшая Аня Покров продала свои люксовые автомобили

В жизни российских тиктокеров наступила черная полоса: спад популярности в связи с эмиграцией и, как следствие, потеря рекламных контрактов лишили молодых миллионеров приличного заработка. Но поддерживать привычный уровень жизни на что-то надо. Вслед за Даней Милохиным от имущества в России начала избавляться его подруга Аня Покров. В конце января 23-летняя блогерша продала внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 за 9,7 миллиона рублей, а потом и седан BMW 840D Xdrive примерно за 8,5 миллиона, пишет телеграм-канал Shot.

Известно, что у Ани еще остались в России две квартиры — в Москве и в Волгограде. Не исключено, что блогерша планирует вернуться на родину или приберегла имущество на черный день. В общем, Аня на порядок практичнее Дани. Один из некогда самых высокооплачиваемых блогеров на днях рассказал, что на его счетах осталось всего 400 тысяч рублей.