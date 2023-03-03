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Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве

Певица Светлана Лобода прокомментировала в Telegram-канале слухи о продаже особняка Подмосковье.

Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве
© РИА Новости

Лобода призналась, она впервые слышит о наличии у себя недвижимости в Москве. Артистка опровергла, что владеет особняком в Подмосковье и трехкомнатной квартирой в столице России.

«Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ЗСУ», — написала певица.

Ранее сообщалось, что особняк исполнительницы в Подмосковье выставлен на продажу 650 млн рублей. Отмечалось, что дом расположен на Новорижском шоссе.

В августе Лобода заявила, что не рассматривает даже мысли о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России.

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