Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве

Певица Светлана Лобода прокомментировала в Telegram-канале слухи о продаже особняка Подмосковье.

Лобода призналась, она впервые слышит о наличии у себя недвижимости в Москве. Артистка опровергла, что владеет особняком в Подмосковье и трехкомнатной квартирой в столице России.

«Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ЗСУ», — написала певица.

Ранее сообщалось, что особняк исполнительницы в Подмосковье выставлен на продажу 650 млн рублей. Отмечалось, что дом расположен на Новорижском шоссе.