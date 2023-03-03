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44 минуты назад

Броневицкая объяснила, зачем ее сын Стас Пьеха ездит на Донбасс

Газета.Ru

Актриса и певица Илона Броневицкая в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Жизнь и судьба» объяснила, почему ее сын Стас Пьеха ездит выступать на Донбасс. Ее цитирует kp.ru.

Броневицкая объяснила, зачем ее сын Стас Пьеха ездит на Донбасс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, присутствие артистов в точках военных конфликтов гарантирует военным связь с домом, который они на время оставили.

«И в этом наше служение», — сказала она.

Броневицкая напомнила, что Пьеха с 2014 года выступал на Донбассе.

«А люди подходили и говорили «Заберите нас, пожалуйста, мы хотим в родную гавань». Наше семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты людям нужен. На нас лежит миссия – говорить, что добро не может не побеждать зло», — заключила она.

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