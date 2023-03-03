Броневицкая объяснила, зачем ее сын Стас Пьеха ездит на Донбасс

«А люди подходили и говорили «Заберите нас, пожалуйста, мы хотим в родную гавань». Наше семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты людям нужен. На нас лежит миссия – говорить, что добро не может не побеждать зло», — заключила она.