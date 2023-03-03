Федук потребовал от Элджея 5 миллионов рублей

Российский хип-хоп-исполнитель Федук подал досудебную претензию к рэперу Элджею. Об этом он написал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Пресс-служба артиста Пресс-служба артиста

Согласно опубликованному документу, артист требует взыскать с коллеги пять миллионов рублей за нарушение авторских прав. Причиной стало появление в сети трека Punks Not Dead. Федук выступал против его публикации на стриминговых платформах.