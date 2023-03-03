Санкции ударили по карманам звезд: какие знаменитости распродают люксовые вещи

Пандемия, спецоперация и санкции серьезно ударили по карманам представителей российского шоу-бизнеса. Некоторые из них решили избавиться от лишнего в гардеробах, заодно подзаработав. Рассказываем, какие люксовые вещи выставляли на продажу звезды в онлайн-магазинах.

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Рудковская избавляется от брендов

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Любительница люксовых вещей Яна Рудковская недавно призналась, что хоть и бывает в Париже на Неделе моды, давно уже ничего не покупает у западных брендов, пишет «КП». Сейчас она ходит в спортивных костюмах и одевается «очень демократично», иногда лишь донашивая уже купленный «винтажный люкс».

«Отношение к моде поменялось. Уже не хочется тратить деньги на гардероб. После истории с Chanel мода обесценилась», — сказала она, напомнив, как бренд отказался продавать свои вещи россиянам.

Еще во времена пандемии продюсер решила провести ревизию семейного гардероба и выставить на продажу часть брендовых вещей. Сейчас же там появились новые предложения. Так, джинсовка Louis Vuitton, которую носил супруг Рудковской, фигурист Евгений Плющенко, оказалась на продаже почти за 1,4 млн рублей. Через некоторое время цена снизилась до 980 тысяч рублей — видимо, спроса на нее не оказалось.

Киркоров распродает шубы и «оверсайз»

Рядом с вещами Рудковской в онлайн-магазине можно найти и предложения от поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Недавно он выставил на продажу абсолютно новую шубу из кролика за 297 тысяч рублей, две дизайнерские дубленки за 238 тысяч рублей, а также шубу из бобра за 154 тысячи рублей. Последнюю он ни разу не надел — на вещи все еще есть бирка.

Также Киркоров стал избавляться и от вещей, которые после пластики живота стали ему велики. В частности, там оказались толстовки от Филиппа Плейна из коллекции Playboy по 37 тысяч рублей. Есть и футболки от этого дизайнера — чуть более чем по 26 тысяч рублей. Для желающих переобуться есть кеды с эффектом сильной поношенности от бренда Black Dioniso за 24 тысячи рублей, причем сразу две пары.

В сети на продажу также выставлены множество нарядов, в которых Киркоров появлялся на светских мероприятиях. В онлайн-магазине есть пальто Dolce & Gabbana за 238 тысяч и пиджак с меховыми манжетами за 190 тысяч. Однако сами вещи уже десятилетней давности — коллекция покупалась, когда у артиста родилась дочь Алла-Виктория.

Некоторым цены приходится снижать

Выставить на продажу люкс решились и другие российские звезды. Например, жена и дочь Михаила Турецкого решили продать его мужской джемпер за 22 тысячи рублей и рубашку Tom Ford продают за 13 тысяч 500 рублей.

Певица Ирина Дубцова также разместила на продажу сумку от бренда Valentino за 159 тысяч. Но товар не пользовался спросом, и теперь он заявлен на сайте с другой ценой — почти 111 тысяч рублей.

Певица Инга Меладзе, дочь известного Валерия Меладзе, тоже решила выручить денег с продажи завалявшихся вещей. От нее можно найти сумку Louis Vuitton за 74 тысячи рублей, а также пляжные шорты Prada за 9 тысяч.