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8 минут назад

Звезда «Фабрики звезд» рассказал о жизни в Италии

Lenta.ruиещё 1

Бывший солист группы «Корни», звезда музыкального проекта «Фабрика звезд» на Первом канале Павел Артемьев рассказал, что ранее жил и учился в Италии. Своими впечатлениями артист поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Звезда «Фабрики звезд» рассказал о жизни в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артемьев рассказал, что учился в консерватории в небольшом городе в районе озера Комо. По словам певца, тогда место было не так популярно среди туристов, и жизнь там казалась спокойнее. В итоге Артемьеву было трудно привыкнуть к новому ритму, который отличался от темпа жизни в Москве

«Я фактически оказался в деревне — на севере Италии на озере Комо. Красота несусветная: место тогда еще не было любимым у российских гостей Италии, о нем мало кто знал, даже ДжорДжордж Клуни там не жил, много вилл, но другого характера. При этом жить там было недорого», — отметил музыкант.

Ранее певец Найк Борзов назвал преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном высокую активность. Певец также отметил, что ему не хватает в столице «душевности».

Шоу-бизнес,Павел Артемьев,Джордж Клуни,Найк Борзов,Первый канал,
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