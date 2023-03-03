Звезда «Фабрики звезд» рассказал о жизни в Италии

«Я фактически оказался в деревне — на севере Италии на озере Комо. Красота несусветная: место тогда еще не было любимым у российских гостей Италии, о нем мало кто знал, даже ДжорДжордж Клуни там не жил, много вилл, но другого характера. При этом жить там было недорого», — отметил музыкант.