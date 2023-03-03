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31 минуту назад

Владимир Пресняков признался, что подарит автомобиль Подольской на 8 Марта

Газета.Ru

Певец Владимир Пресняков-младший в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что уже выбрал подарок на 8 Марта для супруги Натальи Подольской.

Пресняков раскрыл, что подарит Подольской на 8 Марта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Так как на 23 февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Ламборгини. Подарок выбирал я», — признался артист.

По словам Преснякова, в отношениях всегда нужно стараться удивлять и радовать любимого человека.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков начали встречаться в 2005 году. Через пять лет они поженились. У супругов двое сыновей — Артемий и Иван.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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