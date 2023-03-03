Пресняков раскрыл, что подарит Подольской на 8 Марта

Певец Владимир Пресняков-младший в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что уже выбрал подарок на 8 Марта для супруги Натальи Подольской.

«Так как на 23 февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Ламборгини. Подарок выбирал я», — признался артист.

По словам Преснякова, в отношениях всегда нужно стараться удивлять и радовать любимого человека.