Пресняков раскрыл, что подарит Подольской на 8 Марта

Певец Владимир Пресняков-младший в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что уже выбрал подарок на 8 Марта для супруги Натальи Подольской.
«Так как на 23 февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Ламборгини. Подарок выбирал я», — признался артист.
По словам Преснякова, в отношениях всегда нужно стараться удивлять и радовать любимого человека.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков начали встречаться в 2005 году. Через пять лет они поженились. У супругов двое сыновей — Артемий и Иван.