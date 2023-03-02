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33 минуты назад

Григорий Лепс ответил на вопрос о пластических операциях

Мослента

На вопрос о пластических операциях ответил Super.ru 60-летний певец Григорий Лепс. Оказывается, он не верит, что его внешний вид еще можно спасти какими-либо «уколами красоты».

Лепс ответил на вопрос о пластических операциях
Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com«Комсомольская правда» / Globallookpress.com

«А что тут делать? Тут уже ничего не исправишь», — заявил Лепс.

Он снял очки и продемонстрировал лицо на камеру в качестве доказательства.

Певец отметил, что лишь один раз в жизни обращался к врачам с целью изменить свою внешность. Год назад итальянские специалисты сделали ему пересадку волос. Операция обошлась артисту в 200 тысяч рублей.

Ранее против пластических операций высказалась российская актриса Кристина Асмус. Ее пост в соцсети разозлил многих подписчиков.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,Григорий Лепс,
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