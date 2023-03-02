Лепс ответил на вопрос о пластических операциях

На вопрос о пластических операциях ответил Super.ru 60-летний певец Григорий Лепс. Оказывается, он не верит, что его внешний вид еще можно спасти какими-либо «уколами красоты».

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

«А что тут делать? Тут уже ничего не исправишь», — заявил Лепс.

Он снял очки и продемонстрировал лицо на камеру в качестве доказательства.

Певец отметил, что лишь один раз в жизни обращался к врачам с целью изменить свою внешность. Год назад итальянские специалисты сделали ему пересадку волос. Операция обошлась артисту в 200 тысяч рублей.