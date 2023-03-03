В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
12 минут назад

Виктория Боня извинилась перед певицей Славой после скандала с обвинениями в алкоголизме

Газета.Ruиещё 1

Блогерша и телеведущая Виктория Боня обратилась в социальных сетях к певице Славе после скандала.

Боня принесла извинения певице Славе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боня извинилась перед Славой за ее слова, сказанные на шоу «Злые языки». В проекте ведущая заявляла, что во время съемок программы певица выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. Ведущая объяснила, что не осуждала музыкантку в передаче.

Боня добавила, что это не ее дело, но она считает, что в таких случаях людям нужна помощь. Впрочем, блогерша не исключает того, что Славе она не нужна.

«Я знаю, что у тебя много энергии. Ты позитивная, классная. Наверное, это твой способ как-то сублимировать», — сообщила звезда.

Она попросила Славу не обижаться на нее.

По словам блогерши, она хотела написать артистке лично, но та, видимо, ее заблокировала.

«Ты (Слава) про меня сказала то, что написано в интернете. Ты не была этому свидетелем. Это не имеет ко мне никакого отношения. Это просто сплетни людей. Но опять же, это твое право», — отметила Боня.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий