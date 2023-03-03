Боня принесла извинения певице Славе

Блогерша и телеведущая Виктория Боня обратилась в социальных сетях к певице Славе после скандала.

Боня извинилась перед Славой за ее слова, сказанные на шоу «Злые языки». В проекте ведущая заявляла, что во время съемок программы певица выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. Ведущая объяснила, что не осуждала музыкантку в передаче.

Боня добавила, что это не ее дело, но она считает, что в таких случаях людям нужна помощь. Впрочем, блогерша не исключает того, что Славе она не нужна.

«Я знаю, что у тебя много энергии. Ты позитивная, классная. Наверное, это твой способ как-то сублимировать», — сообщила звезда.

Она попросила Славу не обижаться на нее.

По словам блогерши, она хотела написать артистке лично, но та, видимо, ее заблокировала.