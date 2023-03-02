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55 минут назад

Алла Пугачева вышла на связь после новостей об ограблении ее дома в Израиле

Слово и Дело

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на новость об ограблении ее дома в Израиле. Певица опровергла эту информацию.

Пугачева вышла на связь после новостей об ограблении
Фото: Агентство «Москва» | Кирилл ЗыковАгентство «Москва» | Кирилл Зыков

Примадонна прокомментировала слухи о грабеже ее дворца в Кесарии. 73-летняя артистка заявила, что там не живет и дала понять, что никакого ограбления ее было.

«Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, – в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает. Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает», – заявила исполнительница в беседе с «МК».

СМИ: Пугачеву ограбили на 38 миллионов рублей в Израиле

Пугачева заявила, что слухи могут быть попыткой вызвать жалость к ее семье. Однако она отметила, что она не против, если кто-то радуется плохим новостям о ней.

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