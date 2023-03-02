Пугачева вышла на связь после новостей об ограблении

«Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, – в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает. Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает», – заявила исполнительница в беседе с «МК».