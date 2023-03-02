Леонид Агутин раскрыл секрет крепкого брака с Анжеликой Варум

Любовный союз этих звезд по праву считается одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 25 лет. Супруги не скрывают, что за эти годы в их паре возникали разногласия — в Сети даже ходили слухи об окончательном расставании. Но они не поддаются мимолетным эмоциям и решают все мирным путем.