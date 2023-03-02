Леонид Агутин раскрыл секрет крепкого брака с Анжеликой Варум

Любовный союз этих звезд по праву считается одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 25 лет. Супруги не скрывают, что за эти годы в их паре возникали разногласия — в Сети даже ходили слухи об окончательном расставании. Но они не поддаются мимолетным эмоциям и решают все мирным путем.
Рецепт счастливой совместной жизни Леонид озвучил журналистам на красной дорожке премии «Виктория». Как оказалось, трудности возникали с тем, чтобы делить одну спальню на двоих. И все из-за сериалов. Анжелику кинематограф убаюкивал, а вот Леонид досматривал серии до конца. Решение нашлось быстро — спать в разных комнатах.
«Можно вообще делать все, что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе», — рассказал музыкант.
По мнению певца, новый этап в отношениях наступает каждые пять лет, соответственно, и отношение к партнеру меняется.
«Это большая удача, если любовь остается, просто выходит на какой-то другой стиль, другой уровень… Другая любовь даже какая-то. Она должна, главное, быть», — отметил Леонид.