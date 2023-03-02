Анна Семенович отметила день рождения в бане

Певице Анне Семенович 1 марта исполнилось 43 года. Исполнительница решила отметить праздник вместе с подругами в бане в соответствии с астрологическими правилами.
Семенович опубликовала видео в социальных сетях, где рассказала, что у каждого человека в определенное время наступает так называемый соляр. Это несколько минут дня рождения, когда нужно побыть в медитации, поблагодарить за прошедший год и попросить счастья на будущее.
«Я встретила свой соляр в бане, посетила SPA и прочие процедуры. Потом поехала к родителям, был добрый семейный ужин», — отметила Семенович.
Пышное торжество певица отложила до пятницы. Она рассказала, что после банных процедур чувствует себя младенцем. Семенович считает, что каждой женщине нужно обязательно следить за собой и посещать SPA-процедуры.