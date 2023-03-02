Анна Семенович отметила день рождения в бане

Певице Анне Семенович 1 марта исполнилось 43 года. Исполнительница решила отметить праздник вместе с подругами в бане в соответствии с астрологическими правилами.

Семенович опубликовала видео в социальных сетях, где рассказала, что у каждого человека в определенное время наступает так называемый соляр. Это несколько минут дня рождения, когда нужно побыть в медитации, поблагодарить за прошедший год и попросить счастья на будущее.