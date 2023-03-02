Меладзе продает элитную виллу в Крыму

Вслед за новостями о трудностях, возникших у Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой при продаже элитного трёхэтажного особняка в Подмосковье появилась новость о том, что украинский продюсер пытается избавиться и от недвижимости в Крыму.

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Причём, по данным Telegram-канала ЧХК, размеры двухэтажной виллы такие же - 700 квадратных метров. Плюс бассейн на земельном участке в 12 гектаров. Цена такая же - 300 миллионов рублей. Находится чудо архитектуры в коттеджном посёлке "Вилла роз" рядом с "Артеком" (недалеко от Ялты).