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1 час назад

Меладзе продает элитную виллу в Крыму

Российская Газета

Вслед за новостями о трудностях, возникших у Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой при продаже элитного трёхэтажного особняка в Подмосковье появилась новость о том, что украинский продюсер пытается избавиться и от недвижимости в Крыму.

Меладзе продает элитную виллу в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причём, по данным Telegram-канала ЧХК, размеры двухэтажной виллы такие же - 700 квадратных метров. Плюс бассейн на земельном участке в 12 гектаров. Цена такая же - 300 миллионов рублей. Находится чудо архитектуры в коттеджном посёлке "Вилла роз" рядом с "Артеком" (недалеко от Ялты).

Ранее сообщалось, что риелтор, занимающийся продажей особняка в подмосковном городе Истра, решила скрыть имена владельцев, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей. Меладзе и Брежнева покинули Россию и живут в Италии.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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