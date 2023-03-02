Газманов рассказал о трудностях продажи квартиры в Латвии

Газманов признался, что долгое время не может найти покупателя для своей недвижимости в Латвии. По словам артиста, его недвижимость заграницей стала стоит в три раза дешевле, но даже за эти деньги никто не хочет ее брать. Также по данным издания правительство Италии и Латвии заморозили его недвижимость в своих странах.