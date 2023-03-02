Газманов рассказал о трудностях продажи квартиры в Латвии

Певец Олег Газманов рассказал в беседе с Prozvezd о трудностях продажи квартиры заграницей.
Газманов признался, что долгое время не может найти покупателя для своей недвижимости в Латвии. По словам артиста, его недвижимость заграницей стала стоит в три раза дешевле, но даже за эти деньги никто не хочет ее брать. Также по данным издания правительство Италии и Латвии заморозили его недвижимость в своих странах.
Газманов добавил, у него также возникли трудности с вывозом личных вещей.
«Там на кухне осталась бутылка хорошего алкоголя 1951-го года выпуска. Надо будет попросить кого-то из лояльных латышей, чтобы мне ее привезли!» — заявил музыкант.
Ранее Газманов назвал «знаком качества» попадание в западный санкционный список.