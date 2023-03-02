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7 минут назад

Газманов рассказал о трудностях продажи квартиры в Латвии

Газета.Ru

Певец Олег Газманов рассказал в беседе с Prozvezd о трудностях продажи квартиры заграницей.

Газманов рассказал о трудностях продажи квартиры в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газманов признался, что долгое время не может найти покупателя для своей недвижимости в Латвии. По словам артиста, его недвижимость заграницей стала стоит в три раза дешевле, но даже за эти деньги никто не хочет ее брать. Также по данным издания правительство Италии и Латвии заморозили его недвижимость в своих странах.

Газманов добавил, у него также возникли трудности с вывозом личных вещей.

«Там на кухне осталась бутылка хорошего алкоголя 1951-го года выпуска. Надо будет попросить кого-то из лояльных латышей, чтобы мне ее привезли!» — заявил музыкант.

Ранее Газманов назвал «знаком качества» попадание в западный санкционный список.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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