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1 час назад

Поплавская про Ивана Урганта: «У него нервы, видимо, начинают сдавать»

WomanHit.ru

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать ситуацию вокруг интервью Эдуарда Боякова в шоу «Эмпатия Манучи», где тот раскритиковал Ивана Урганта. Телеведущий в долгу не остался и саркастически ответил режиссеру, досталось и автору проекта Вячеславу Манучарову.

Поплавская про Урганта: «У него нервы, видимо, начинают сдавать»
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ургант ответил на критику постом в соцсетях, где заявил, что создает новое шоу: «Эмпатия Ванюччи», и первым же гостем приглашает экс-худрука МХАТ им. Горького.

Не пришлась по душе шутка телеведущего и актрисе Яне Поплавской. Она считает, что критика в отношении шоумена вполне заслуженна. Также артиска призывает больше не пускать Урганта в эфир.

«Иван решил, что 'Вечерний Ургант» сделал его уникальным журналистом, ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет. А шутка по поводу «Эмпатии Ванюччи» — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать.«, — цитирует Поплавскую 'Стархит».

Шоу «Вечерний Ургант» на 1 канале не выходит уже больше года — его заменила информационная программа. При этом официальных заявлений о закрытии передачи не было.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Вячеслав Манучаров,Иван Ургант,
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