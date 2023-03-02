Поплавская про Урганта: «У него нервы, видимо, начинают сдавать»

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать ситуацию вокруг интервью Эдуарда Боякова в шоу «Эмпатия Манучи», где тот раскритиковал Ивана Урганта. Телеведущий в долгу не остался и саркастически ответил режиссеру, досталось и автору проекта Вячеславу Манучарову.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ургант ответил на критику постом в соцсетях, где заявил, что создает новое шоу: «Эмпатия Ванюччи», и первым же гостем приглашает экс-худрука МХАТ им. Горького.

Не пришлась по душе шутка телеведущего и актрисе Яне Поплавской. Она считает, что критика в отношении шоумена вполне заслуженна. Также артиска призывает больше не пускать Урганта в эфир.

«Иван решил, что 'Вечерний Ургант» сделал его уникальным журналистом, ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет. А шутка по поводу «Эмпатии Ванюччи» — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать.«, — цитирует Поплавскую 'Стархит».