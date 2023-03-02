Киркоров рассказал о "зависимости" своих детей от гаджетов

«Я сказал: «Дети, вот вы сейчас поедете отдыхать — насладитесь морем, атмосферой и просто общайтесь друг с другом». Они меня услышали. Больше этот вопрос не поднимался — уже неделю они отдыхают», — поделился исполнитель.