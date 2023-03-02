Киркоров рассказал о "зависимости" своих детей от гаджетов

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с mk.ru, что у дочери Аллы-Виктории и сына Мартина есть «невероятная зависимость» от гаджетов.
Киркоров заявил, что пытается бороться с чрезмерным использованием гаджетов. По словам звезды, после того как он забрал у сына и дочери планшеты, начались конфликты. Музыкант признался, что были «слезы и истерики» детей.
Позже Киркоров убедил сына и дочь поменьше использовать смартфоны и компьютеры.
«Я сказал: «Дети, вот вы сейчас поедете отдыхать — насладитесь морем, атмосферой и просто общайтесь друг с другом». Они меня услышали. Больше этот вопрос не поднимался — уже неделю они отдыхают», — поделился исполнитель.
Ранее Киркоров признался, что благодарен хейтерам из-за упоминаний о себе.