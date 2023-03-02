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1 час назад

Яна Рудковская заявила, что первые концерты Билана стоили $2 млн

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская рассказала в беседе с «Пятым каналом», сколько стоили первые концерты певца Димы Билана.

Рудковская: первые концерты Билана стоили $2 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Рудковской, выступления Билана обходились в $1,5-2 млн. Однако доходов практически не было. Первые концерты артиста либо окупали только себя, либо выручка была меньше.

Рудковская подчеркнула, что их деньги «не прогорали». По ее мнению, это было вложение в себя, в собственное имя и статус артиста.

«Но потом эти все дивиденды вернулись, потому что я работаю в полную. Я мало проигрываю», — заявила Рудковская.

Ранее Рудковская призналась, что хотела «побыстрее свалить» из шоу «Маска».

Шоу-бизнес,Дима Билан,Яна Рудковская,
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