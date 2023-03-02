На Волочкову подали в суд за большие долги по коммуналке

На балерину Анастасию Волочкову подало в суд ТСЖ. Причиной стала неуплата долга по коммунальным платежам.

«В иске ТСЖ просит взыскать задолженность по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в общей сумме 399 тысяч 503 рубля 76 копеек. Ранее истец обращался на судебный участок 370 Тверского района. Однако приказ был отменен», – рассказали в ТСЖ.

Проблемы с оплатой услуг ЖКХ у Волочковой возникают довольно часто. В последние годы взыскать с нее деньги пытались и московские, и астраханские, и питерские коммунальщики.

Летом 2022 года ТСЖ элитного ЖК в Санкт-Петербурге уже обращалась в суд. Тогда с балерины требовали лишь 30 тысяч за коммунальные услуги, но Волочкова отказалась признавать долг.