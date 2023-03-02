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1 час назад

Слепакова раскритиковали после его концерта в Таллине

Москва24

Недавно покинувший территорию России юморист Семен Слепаков дал концерт в Таллине, вызвав после него неоднозначную реакцию у зрителей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Слепакова раскритиковали после его концерта в Таллине
Фото: ТАССТАСС

По информации СМИ, во время выступления Слепаков шутил не только про Россию, но и про Эстонию. Со сцены артист признался, что боится высказываться в Таллине о том, что действительно думает, так как беспокоится о "знаменитых эстонских санкциях".

После этого Слепаков оценил недавно прошедший в столице республики военный парад. Юморист одобрил это мероприятие, но пошутил, что мощь всей армии Эстонии – это пять танков.

Впоследствии пользователи Сети раскритиковали Слепакова. Некоторые вспомнили его старые шутки, другие обиделись из-за шуток про Эстонию. Разочарованные в выступлении зрители заявили, что им жаль потраченных на билеты денег.

Ранее директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов обратился с просьбой к главе СК РФ Александру Бастрыкину организовать проверку в отношении Слепакова из-за дискредитации им ВС РФ.

Поводом для этого послужила сатирическая песня, которую юморист посвятил спецоперации. Композицию не оценил и телеведущий Владимир Соловьев.

Шоу-бизнес,Александр Карабанов,Семен Слепаков,Владимир Соловьев,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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