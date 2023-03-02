Пользователи Сети разглядели желто-голубой цвет в образе Нагиева

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. В личном аккаунте артист поделился видео, снятым в заснеженном дворе.

Фото: МК МК

Нагиев прогулялся по улице в ярко-желтой куртке, а на глаза надел очки с синей оправой. Актер молча смотрел в объектив камеры, а затем стал любоваться небом под песню Михаила Круга «Владимирский централ».

«Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал пост ведущий.

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