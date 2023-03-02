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1 час назад

Пользователи Сети разглядели желто-голубой цвет в образе Нагиева

WomanHit.ru

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. В личном аккаунте артист поделился видео, снятым в заснеженном дворе.

Пользователи Сети разглядели желто-голубой цвет в образе Нагиева
Фото: МКМК

Нагиев прогулялся по улице в ярко-желтой куртке, а на глаза надел очки с синей оправой. Актер молча смотрел в объектив камеры, а затем стал любоваться небом под песню Михаила Круга «Владимирский централ».

«Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал пост ведущий.

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И такое появление звезды не могло пройти бесследно. «Красиво сочетание цветов: голубое небо и желтая куртка», «Мне кажется в такое время преступление молча улыбаться странной улыбкой, скажи прямо что думаешь! А так это трусость», «Мелко плывешь, Дима! Не ожидала. Жаль», — пользователи Сети.

Шоу-бизнес,Михаил Круг,Дмитрий Нагиев,
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