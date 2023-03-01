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7 минут назад

Риелторы скрыли информацию о российском особняке Брежневой и Меладзе

Слово и Дело

Риелторы певицы Веры Брежневой и продюсера Валерия Меладзе прибегли к хитрости, чтобы избавить себя от лишних хлопот при продаже недвижимости. Помощники решили не указывать имена реальных хозяев дома.

Риелторы скрыли информацию о российском особняке Брежневой и Меладзе
Фото:  prt scr youtube.com | Meladze Music prt scr youtube.com | Meladze Music

Однако внутреннее убранство объекта говорит о том, что жилье находится в собственности у сбежавших артистов. Ведь именно по этим интерьерам Брежнева проводила экскурсию для поклонников. Когда эта подробность вскрылась, желающих посмотреть на особняк значительно прибавилось.

Теперь риелторы скрыли информацию об объекте и высылают детали только по запросу. Более того, кандидаты на покупку подвергаются тщательной проверке, чтобы удостовериться, есть ли у них возможность заключить сделку.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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