Риелторы скрыли информацию о российском особняке Брежневой и Меладзе

Риелторы певицы Веры Брежневой и продюсера Валерия Меладзе прибегли к хитрости, чтобы избавить себя от лишних хлопот при продаже недвижимости. Помощники решили не указывать имена реальных хозяев дома.

Фото: prt scr youtube.com | Meladze Music prt scr youtube.com | Meladze Music

Однако внутреннее убранство объекта говорит о том, что жилье находится в собственности у сбежавших артистов. Ведь именно по этим интерьерам Брежнева проводила экскурсию для поклонников. Когда эта подробность вскрылась, желающих посмотреть на особняк значительно прибавилось.