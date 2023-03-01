В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
9 минут назад

Певица Слава ответила на критику Виктории Бони

Газета.Ru

Певица Слава ответила в социальных сетях на претензии ведущей Виктории Бони и блогерши Наташи Красновой.

Певица Слава ответила на критику Виктории Бони
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боня и Краснова раскритиковали поведение Славы в шоу «Злые языки». Ведущая вспомнила, как на одном мероприятии артистка выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. По ее мнению, это ненормально. В ответ Краснова рассказала о встрече со стриптизерами. Танцоры поделились с ней историями и фото, как певица посещала заведение. Там она якобы «танцевала и сломала ногу».

По мнению Славы, не Боне решать, что нормально, а что нет.

«Это все определят полные залы, которых у тебя никогда не будет. Зато будут олигархи, потому что ты хорошо очень делаешь одно дело, особенно по телевизору», — обратилась к ведущей певица.

Слава заявила, что половина историй в шоу — выдумка. По словам артистки, она никогда не скрывала, что посещает стриптиз-клубы, чтобы отдохнуть. Певица призналась, что любит женский и мужской стриптиз.

«А я люблю выпить так, чтобы потом на барную стойку залезть. Чтобы ногу сломать, хотя я ни разу ногу там не ломала. Поэтому отдыхаю я, как работаю, — по полной программе», — отметила музыкантка.

Слава также обвинила Краснову в лицемерии. Блогерша заявляла, что посещала стриптиз-клуб ради написания книги. Хотя артистка не раз видела ее в заведении.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий