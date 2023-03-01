Певица Слава ответила на критику Виктории Бони

Певица Слава ответила в социальных сетях на претензии ведущей Виктории Бони и блогерши Наташи Красновой.

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Боня и Краснова раскритиковали поведение Славы в шоу «Злые языки». Ведущая вспомнила, как на одном мероприятии артистка выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. По ее мнению, это ненормально. В ответ Краснова рассказала о встрече со стриптизерами. Танцоры поделились с ней историями и фото, как певица посещала заведение. Там она якобы «танцевала и сломала ногу».

По мнению Славы, не Боне решать, что нормально, а что нет.

«Это все определят полные залы, которых у тебя никогда не будет. Зато будут олигархи, потому что ты хорошо очень делаешь одно дело, особенно по телевизору», — обратилась к ведущей певица.

Слава заявила, что половина историй в шоу — выдумка. По словам артистки, она никогда не скрывала, что посещает стриптиз-клубы, чтобы отдохнуть. Певица призналась, что любит женский и мужской стриптиз.

«А я люблю выпить так, чтобы потом на барную стойку залезть. Чтобы ногу сломать, хотя я ни разу ногу там не ломала. Поэтому отдыхаю я, как работаю, — по полной программе», — отметила музыкантка.