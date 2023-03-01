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28 минут назад

Мадонна впервые прокомментировала смерть брата

Lenta.ru

Американская певица Мадонна впервые прокомментировала смерть старшего брата Энтони Джерарда Чикконе. Она выразила ему благодарность в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) через три дня после его смерти в возрасте 66 лет.

Мадонна впервые прокомментировала смерть брата
Фото: lenta.rulenta.ru

Исполнительница поблагодарила брата за то, что в молодости он познакомил ее со многими важными вещами и личностями.

«Ты познакомил меня с ЧарлЧарли Паркером, Майлзом Дэвисом, буддизмом, даосизмом, ЧарлЧарльзом Буковски, Ричардом Бротиганом, Джеком Керуаком и экспансивным мышлением, выходящим за рамки. Ты посадил много важных семян», — написала она.

Ранее стало известно о роли Мадонны в жизни брата до его смерти. Сообщалось, что исполнительница в течение многих лет оплачивала его лечение в реабилитационном центре в Мичигане (США), прежде чем он ушел из жизни в эти выходные.

Старший брат Мадонны умер на 67-м году жизни. О причинах смерти родственника звезды не сообщалось. По данным портала, Чикконе жил на улице, под мостом, и страдал от алкогольной зависимости. Брат Мадонны выступал с критикой в адрес своей семьи и обвинял близких в том, что они не помогали ему.

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