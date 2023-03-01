Мадонна впервые прокомментировала смерть брата

Американская певица Мадонна впервые прокомментировала смерть старшего брата Энтони Джерарда Чикконе. Она выразила ему благодарность в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) через три дня после его смерти в возрасте 66 лет.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Исполнительница поблагодарила брата за то, что в молодости он познакомил ее со многими важными вещами и личностями.

«Ты познакомил меня с ЧарлЧарли Паркером, Майлзом Дэвисом, буддизмом, даосизмом, ЧарлЧарльзом Буковски, Ричардом Бротиганом, Джеком Керуаком и экспансивным мышлением, выходящим за рамки. Ты посадил много важных семян», — написала она.

Ранее стало известно о роли Мадонны в жизни брата до его смерти. Сообщалось, что исполнительница в течение многих лет оплачивала его лечение в реабилитационном центре в Мичигане (США), прежде чем он ушел из жизни в эти выходные.