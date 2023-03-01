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1 час назад

Разин получил инвалидность

Елена Прошина

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин получил инвалидность. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Разин получил инвалидность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем новом видео он решил развеять миф о том, когда уехал в США. По его словам, это случилось еще 2021 году. У него была тяжелая травма ноги, из-за чего он даже получил инвалидность, однако американские врачи смогли ему помочь.

«В Америке я основательно обследовал все свои сосуды и они (врачи, - прим) сказали, что нужна очень сложная операция, которую не смогут сделать ни в Германии, ни в России. Американские врачи взялись за это дело. 10 февраля 2022 года я был на операционном столе», - рассказал Разин.

Восстанавливался продюсер целый год, проходил сложную реабилитацию. До сих пор он «расхаживает» ногу и следит за своим здоровьем.

Сейчас Разин готовится к большому гастрольному туру в честь своего 60-летия с солистами группы «Ласковый май» Дмитрием Тревогой и Денисом Медведевым, поэтому тщательно следит за здоровьем.

Ранее бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал Разина «иноагентом, который сбежал в США». По его словам, продюсер не собирается возвращаться в Россию.

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