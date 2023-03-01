Поплавская пристыдила Урганта за шутку

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале пристыдила Ивана Урганта за шутку о YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Поплавская считает «ужасно стыдной» высказывание телеведущего по поводу разработки новой авторской программы.
«Как Филипп Киркоров, который перепевал по-русски хиты зарубежных музыкантов, возвысил себя над всеми остальными артистами, так и Иван решил, что «Вечерний Ургант» сделал его уникальным журналистом, ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет», — написала артистка в личном блоге.
Поплавская предположила, что у Урганта «начинают сдавать нервы». Она поддержала ведущего шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова, опубликовавшего ответ шоумену.