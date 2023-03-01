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28 минут назад

Поплавская заявила, что Ургант никогда не станет "уникальным ведущим особенного проекта"

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале пристыдила Ивана Урганта за шутку о YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Поплавская пристыдила Урганта за шутку
Фото:  the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Поплавская считает «ужасно стыдной» высказывание телеведущего по поводу разработки новой авторской программы.

«Как Филипп Киркоров, который перепевал по-русски хиты зарубежных музыкантов, возвысил себя над всеми остальными артистами, так и Иван решил, что «Вечерний Ургант» сделал его уникальным журналистом, ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет», — написала артистка в личном блоге.

Поплавская предположила, что у Урганта «начинают сдавать нервы». Она поддержала ведущего шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова, опубликовавшего ответ шоумену.

Шоу-бизнес,Вячеслав Манучаров,Яна Поплавская,Иван Ургант,Филипп Киркоров,
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