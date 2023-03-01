Поплавская пристыдила Урганта за шутку

«Как Филипп Киркоров, который перепевал по-русски хиты зарубежных музыкантов, возвысил себя над всеми остальными артистами, так и Иван решил, что «Вечерний Ургант» сделал его уникальным журналистом, ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет», — написала артистка в личном блоге.