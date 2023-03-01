Шура рассказал, что ему нравится жить около МКАД

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) назвал преимуществом жизни не в центре Москвы, а рядом с МКАД тот факт, что к нему нечасто приходят гости. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag». Артист рассказал, что на данный момент проживает в квартире недалеко от МКАД.

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Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) назвал преимуществом жизни не в центре Москвы, а рядом с МКАД тот факт, что к нему нечасто приходят гости. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Артист рассказал, что на данный момент проживает в квартире недалеко от МКАД в районе Ленинского проспекта. Локация ему нравится своим расположением, благодаря которому у его знакомых нет постоянной возможности зайти к нему в гости.

«Мне это очень нравится, потому что никто мне не позвонит и не скажет: "Ой, едем мимо — зайдем в гости". Мимо меня ты ехать не можешь», — заявил певец.