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30 минут назад

Певец Шура рассказал, что ему нравится жить около МКАД

WMJ.ruиещё 1

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) назвал преимуществом жизни не в центре Москвы, а рядом с МКАД тот факт, что к нему нечасто приходят гости. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag». Артист рассказал, что на данный момент проживает в квартире недалеко от МКАД.

Шура рассказал, что ему нравится жить около МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) назвал преимуществом жизни не в центре Москвы, а рядом с МКАД тот факт, что к нему нечасто приходят гости. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Артист рассказал, что на данный момент проживает в квартире недалеко от МКАД в районе Ленинского проспекта. Локация ему нравится своим расположением, благодаря которому у его знакомых нет постоянной возможности зайти к нему в гости.

«Мне это очень нравится, потому что никто мне не позвонит и не скажет: "Ой, едем мимо — зайдем в гости". Мимо меня ты ехать не можешь», — заявил певец.

В ноябре 2022 года Шура рассказал, что на тот момент пока не планировал переезжать в новую квартиру, которую приобрел в ипотеку в Москве и решил остаться в съемном жилье. Что касается ремонта, то певец захотел поручить работы телеканалу.

Шоу-бизнес,Александр Медведев,
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