Валерия призналась, что "наводила справки" о Пригожине

Певица Валерия в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что сразу согласилась сотрудничать с продюсером Иосифом Пригожиным, который впоследствии стал ее мужем.
По словам исполнительницы, ей очень понравилась манера общения продюсера.
«Он был готов на такие договоренности, которые были нужны мне: как ты хочешь — так и сделаем, нужна консультация юриста — пожалуйста. На тот момент я не привыкла к такому стилю общения. Я почувствовала себя комфортно, спокойно. Конечно, я об Иосифе навела справки, адвокаты изучили документы», — вспоминает Валерия.
Звезда поняла, что практически сразу у Пригожина возникли к ней чувства. По словам Валерии, супруг даже пересадил ее в свой автомобиль на пассажирское сидение, хотя до этого она сама была за рулем.