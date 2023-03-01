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15 минут назад

Валерия призналась, что "наводила справки" о Пригожине в начале сотрудничества

Газета.Ru

Певица Валерия в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что сразу согласилась сотрудничать с продюсером Иосифом Пригожиным, который впоследствии стал ее мужем.

Валерия призналась, что "наводила справки" о Пригожине
Фото: Личный архив ВалерииЛичный архив Валерии

По словам исполнительницы, ей очень понравилась манера общения продюсера.

«Он был готов на такие договоренности, которые были нужны мне: как ты хочешь — так и сделаем, нужна консультация юриста — пожалуйста. На тот момент я не привыкла к такому стилю общения. Я почувствовала себя комфортно, спокойно. Конечно, я об Иосифе навела справки, адвокаты изучили документы», — вспоминает Валерия.

Звезда поняла, что практически сразу у Пригожина возникли к ней чувства. По словам Валерии, супруг даже пересадил ее в свой автомобиль на пассажирское сидение, хотя до этого она сама была за рулем.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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