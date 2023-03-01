Валерия призналась, что "наводила справки" о Пригожине

«Он был готов на такие договоренности, которые были нужны мне: как ты хочешь — так и сделаем, нужна консультация юриста — пожалуйста. На тот момент я не привыкла к такому стилю общения. Я почувствовала себя комфортно, спокойно. Конечно, я об Иосифе навела справки, адвокаты изучили документы», — вспоминает Валерия.