Российский блогер заявил о переживаниях на съемках интервью Собчак

«Даже у Собчак я сижу и максимально молчу по этому поводу. Только там я переживаю и боюсь честно признаться в том, что я *** [не хочу] об этом говорить, потому что, во-первых, не разбираюсь, во-вторых, *** [вообще] мне это не надо», — рассказал он.