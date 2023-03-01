Манучаров — Урганту: «Один юморист уже дошутился»

Ведущий YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров в своем Telegram-канале раскритиковал Ивана Урганта. Ранее Ургант пошутил, что выпустит авторскую программу под названием "Эмпатия Ванюччи".
"По поводу заимствования идеи не переживайте. Ведь если вторичность вашего "авторского" проекта не смущала вас на протяжении 10 лет, то чего уж теперь об этом горевать", - написал Манучаров в личном блоге.
Актер призвал Урганта "быть осторожнее".
"Один юморист с вашего канала уже дошутился и теперь гуляет не по коридорам Останкино, а по узким улицам Израиля. С таким пассажами вы тоже имеете все шансы отправиться туда в пешее эротическое путешествие лет на 40", - высказался Манучаров.
Иван Ургант пригласил экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова на авторское шоу "Эмпатия Ванюччи" после критики в свой адрес.