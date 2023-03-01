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54 минуты назад

Манучаров пригрозил Урганту высылкой в Израиль после шутки о своем шоу

Газета.Ruиещё 3

Ведущий YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров в своем Telegram-канале раскритиковал Ивана Урганта. Ранее Ургант пошутил, что выпустит авторскую программу под названием "Эмпатия Ванюччи".

Манучаров — Урганту: «Один юморист уже дошутился»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поводу заимствования идеи не переживайте. Ведь если вторичность вашего "авторского" проекта не смущала вас на протяжении 10 лет, то чего уж теперь об этом горевать", - написал Манучаров в личном блоге.

Актер призвал Урганта "быть осторожнее".

"Один юморист с вашего канала уже дошутился и теперь гуляет не по коридорам Останкино, а по узким улицам Израиля. С таким пассажами вы тоже имеете все шансы отправиться туда в пешее эротическое путешествие лет на 40", - высказался Манучаров.

Иван Ургант пригласил экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова на авторское шоу "Эмпатия Ванюччи" после критики в свой адрес.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Вячеслав Манучаров,Иван Ургант,
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