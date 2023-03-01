Манучаров — Урганту: «Один юморист уже дошутился»

"Один юморист с вашего канала уже дошутился и теперь гуляет не по коридорам Останкино, а по узким улицам Израиля. С таким пассажами вы тоже имеете все шансы отправиться туда в пешее эротическое путешествие лет на 40", - высказался Манучаров.