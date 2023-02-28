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1 час назад

Популярный российский блогер оценил перспективу эмиграции

Lenta.ru

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов заявил, что не хочет эмигрировать из России. Перспективу переезда из страны он оценил в интервью блогеру Петру Плоскову, видео доступно на YouTube.

Популярный российский блогер оценил перспективу эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это ты уехал, очень много кто уехал, я не хочу. Я правда не хочу уезжать», — сказал Джарахов, обращаясь к Плоскову.

Блогер пояснил, что по этой причине старается не высказываться резко о политических вопросах и в разговорах на подобные темы ведет себя осторожно. Кроме того, он отметил, что не комментирует откровенно политические вопросы, так как понял, что во многом не разбирается.

Весной 2022 года Джарахов сообщил, что уехал в Дубай. Блогер утверждал, что отправился за рубеж, так как в Москве у него не было проектов. Спустя пять недель он вернулся в Россию.

Ранее Джарахов рассказал о самой дорогой купленной им вещи. Ею блогер назвал куртку за полмиллиона рублей бренда Louis Vuitton, приобретенную в Мексике.

Шоу-бизнес,Эльдар Джарахов,Louis Vuitton,
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